Объявлен конкурс на закупку 100 автобусов для Кишинева: срок представления предложений – до 10 сентября

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Сделан очередной важный шаг на пути к появлению в молдавской столице 100 новых автобусов: генпримар Ион Чебан сообщил о запуске конкурса на их закупку.

Градоначальник рассказал, что объявление о конкурсе было опубликовано на платформе achizitii.md. Более того, впервые оно появится и в официальном журнале Европейского союза – в течение 5 дней.

– Примария Кишинева является первым государственным учреждением в Республике Молдова, которое разместит объявление о публичном тендере на дорогостоящую закупку в официальном журнале Европейского союза, основными принципами которого являются прозрачность, конкуренция и хорошее процедурное управление, – отметил Ион Чебан.

Техническое задание, устанавливающее требования к будущим автобусам, было разработано рабочей группой, в которую входят представители исполнительной власти примарии, муниципальные советники, эксперты в данной области.

Объявление о намерении осуществить закупку, а также сопроводительные документы были опубликованы на электронной платформе achizitii.md. Сумма, выделенная на партию новых автобусов, составляет 270 млн. леев. Предложения могут быть представлены до 10 сентября 2020 года на указанной электронной платформе.

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