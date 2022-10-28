Объявлен конкурс культурных проектов

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Профильное министерство объявило о старте конкурса культурных проектов на 2023 год, осуществляемых некоммерческими организациями из государственного бюджета. Бюджет конкурса – 5 миллионов леев.

Проекты могут быть представлены по одной из следующих шести тематических областей: изобразительное искусство, исполнительское искусство, музыка, образование через культуру, письменная культура и культурное наследие.

Министерство культуры предоставит финансирование в размере до 200 тысяч леев на каждый проект (до 80% его стоимости). Вклад некоммерческих организаций должен составлять не менее 20% стоимости из собственных источников или за счёт софинансирования, пишет moldpres.md.

Крайний срок подачи заявок– 25 ноября. Каждый проект можно представить в рамках только одной тематической области, по адресу электронной почты: proiecteculturale@mc.gov.md. С регламентом состязания можно ознакомиться здесь.

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