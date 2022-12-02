Объявлен главный цвет 2023 года

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Международный исследовательский институт Pantone объявил главный цвет 2023 года.

Цветом года стал Pantone 18-1750 Viva Magenta — малиново-красный оттенок с фиолетовым подтоном. Сотрудники компании разработали его, вдохновившись природным красителем под названием кармин. Отмечается, что он производится самками жуков кошенили.

– Viva Magenta помогает укрепить нашу внутреннюю силу и воссоединяет с природой в мире высоких технологий, — заявила исполнительный директор Института цвета Pantone Леатрис Эйсман.

При этом она отметила, что данный цвет является символом бунтарства.

– Смелый, остроумный и всеобъемлющий, Pantone 18-1750 Viva Magenta приветствует всех и каждого с таким же мятежным духом, — добавила Эйсман, пишет lenta.ru.

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