Объявлен главный цвет 2023 года

Международный исследовательский институт Pantone объявил главный цвет 2023 года.
Цветом года стал Pantone 18-1750 Viva Magenta — малиново-красный оттенок с фиолетовым подтоном. Сотрудники компании разработали его, вдохновившись природным красителем под названием кармин. Отмечается, что он производится самками жуков кошенили.
– Viva Magenta помогает укрепить нашу внутреннюю силу и воссоединяет с природой в мире высоких технологий, — заявила исполнительный директор Института цвета Pantone Леатрис Эйсман.
При этом она отметила, что данный цвет является символом бунтарства.
– Смелый, остроумный и всеобъемлющий, Pantone 18-1750 Viva Magenta приветствует всех и каждого с таким же мятежным духом, — добавила Эйсман, пишет lenta.ru.
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