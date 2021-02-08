Объявлен аукцион по поиску компании для разработки техусловий генплана Кишинёва

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Примария Кишинёва объявила о запуске четвертого аукциона по поиску компании, которая разработает технические условия для Генерального градостроительного плана. Об этом заявил Ион Чебан на сегодняшнем заседании начальников муниципальных служб.

По его словам, без технических условий разработка ГГП невозможна. Градоначальник с сожалением отметил, что на предыдущих аукционах ни одна компания не представила своих предложений.

– Это непростая работа, поэтому специалисты не хотят участвовать в тендере, хотя на разработку стратегических планов выделены очень большие средства. Мне очень жаль, что из-за упрямства некоторых муниципальных советников мы потеряли часть финансовых средств, выделенных Румынией на этот процесс. В связи с этим я попросил ответственных лиц Главного управления архитектуры, урбанизма и земельных отношений привлечь к этому две самые «болтливые» фракции МСК, чтобы они представили предложения от компаний, которые могут разработать технические условия для реализации Генерального градостроительного плана, – отметил Ион Чебан.

Напомним, в связи с тем, что в комиссиях МСК советники не голосовали по некоторым вопросам, румынская компания отозвала свое предложение.

Действующий генплан Кишинева был принят в 2007 году и в настоящее время не отвечает современным требованиям территориального развития.

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