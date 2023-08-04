Обиделась на сожителя: сельчанка сожгла машину возлюбленного

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В одном из сёл Григориопольского района 29-летняя женщина поссорилась со своим сожителем. При этом так на него обиделась, что облила его «Фольксваген-Пассат» бензином и закурила. От брошенного окурка машину охватило пламя.

Документов у женщины не оказалось. Милиционеры освидетельствовали гражданку на состояние опьянения. Алкотестер показал 0,745 мг/л, пишет novostipmr.com.

Нарушительницу привлекли к админответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения без прав. Ей грозит штраф или арест на срок до 15 суток.

Вопрос возмещения ущерба женщине предстоит решать с владельцем сгоревшего авто.

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