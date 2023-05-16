Обида толкнула на преступление: сельчанин едва не зарезал возлюбленную

Обида толкнула на преступление: сельчанин едва не зарезал возлюбленную

Инцидент произошёл в Григориополе. С кухонным ножом на 34-летнюю подругу набросился 41-летний пьяный сожитель. Мужчину обидело то, что дама сердца, вместо того чтобы идти домой, отправилась к соседям.

Пара возвращалась из гостей. Женщина решила помочь соседям, а благоверного отправила спать. Возмущённый мужчина вышел на улицу с кухонным ножом и устроил скандал. Он несколько раз пытался ударить возлюбленную ножом, один раз попал по животу, пишет mvdpmr.org.

По факту угрозы убийством проводится разбирательство.

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