Обгоревший труп пенсионера обнаружили во дворе дома

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Инцидент произошёл в селе Плоть Рыбницкого района. Тело 86-летнего мужчины нашёл социальный работник.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, хозяин дома проживал один. Спиртным не увлекался, но курил. Окурки бросал в металлическое ведро. Рядом с телом был найден рассыпанный коробок спичек. Специалисты предполагают, что престарелому человеку могло стать плохо во время курения.

Назначены необходимые экспертизы, которые помогут определить, от чего погиб мужчина, а также причину возгорания. Пока инспектор рассматривает в качестве предварительной версии неосторожность при курении.

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