По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, о чудовищной находке органам правопорядка сообщили пожарные, передаёт deschide.md.

– Погибшим оказался 62-летний бездомный мужчина. Судмедэксперт не обнаружил следов насильственной смерти на его теле, – отметила Стати.

Местные жители утверждают, что мужчина часто ночевал в заброшенном здании, там же и курил. Полицейские инициировали расследование, в рамках которого будет установлена причина пожара.

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