Обгоняла фуру: автоледи перевернулась на своём авто

Дорожно-транспортное происшествие произошло этим утром на дороге Тирасполь–Каменка.
Автоледи за рулём Mercedes обгоняла двигавшуюся впереди фуру и не справилась с управлением. Её автомобиль выехал за пределы проезжей части, после чего опрокинулся на бок.
Автоинспекторы выяснили: на скользком участке дороги, завершая манёвр, женщина потеряла контроль над машиной. Автовладелица и её пассажирка не пострадали, пишет mvdpmr.org.
По факту аварии проводится разбирательство.
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