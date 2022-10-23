Объездная дорога города Комрат открыта для движения

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Дорога в объезд города Комрат открыта для транспортного движения. Строительные работы являются частью масштабного проекта по ремонту дороги М3, ведущей в Джурджулешть.

Дорога протяженностью 18,3 км имеет три кольцевых развязки, пять мостов и один переезд через железнодорожные пути. Были построены четыре перекрестка разного уровня, установлено около 300 дорожных знаков и смонтированы металлические парапеты, передает ipn.md.

– С открытием транспортного движения по объездной дороге муниципалитета Комрат дорожное движение будет перенаправлено, что разгрузит движение через город Комрат и повысит безопасность дорожного движения. В то же время это означает повышение безопасности и больше спокойствия для жителей, учитывая, что до сих пор грузовики проезжали по муниципальным дорогам мимо домов, вызывая повреждение проезжей части и жилья, – уточняет Министерство инфраструктуры и регионального развития.

Строительство началось в 2019 году. Расходы выросли до 29,4 млн евро. Эти средства являются кредитом, взятым Правительством РМ у Европейского инвестиционного банка.

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