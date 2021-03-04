Обеспечение транспортом – приоритет для жителей пригородов

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Основная проблема, о которой сообщают жители пригородов муниципия, – это обеспечение транспортом до Кишинёва и обратно. Это стало известно благодаря онлайн-опросу, проведённому столичной примарией.

Цель исследования – определить приоритеты развития пригородных населённых пунктов при финансовом участии муниципалитета. Так, около 33,53% жителей пригородов в качестве приоритетной задачи назвали обеспечение транспортом до столицы и обратно, пишет moldpres.md. Другие предпочтения распределились следующим образом: водопровод/канализация – 23,15%; подъездная дорога к пригородам – 19,07%; ремонт школ/детских садов – 14,10%; ремонт Дома культуры – 1,73%.

Сбор данных о проектах, которые должны быть разработаны в пригородных населённых пунктах, стартовал 20 февраля, для чего был запущен веб-сайт www.suburbii.chisinau.md. Жители пригородов могут проголосовать за желаемые проекты до 7 марта.

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