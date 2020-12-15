Обеспечение общественного порядка вернут в компетенцию карабинеров

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Генеральный инспекторат карабинеров будет постепенно переходить на военную службу на контрактной основе до 31 декабря 2021 года. Соответствующие поправки были одобрены сегодня парламентской комиссией по национальной безопасности, обороне и общественному порядку.

Согласно проекту, с 1 января 2022 года обеспечение общественного порядка на собраниях, культурно-спортивных и других подобных мероприятиях перейдут из компетенции полиции в компетенцию карабинеров.

Законодательная инициатива принадлежит группе депутатов ПСРМ. Её обсудят на пленарном заседании парламента.

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