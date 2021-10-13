Обеспечение газом Молдовы после 1 ноября под вопросом

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Правительство не может заверить граждан в том, что страна будет обеспечена газом и после 1 ноября. Министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну допускает, что контракт с “Газпромом” не будет продлён.

– На данный момент у нас нет ответа на вопрос, что будет после 1 ноября. Мы ведём переговоры с “Газпромом”. В то же время “Energocom” находится в поиске решений о закупке газа у других поставщиков, – сказал Спыну.

Министр дал понять, что рассматриваются в том числе “самые пессимистичные сценарии”. Один из них – закупка газа по биржевым ценам, то есть более 1000 евро за тысячу кубометров. Тарифы для населения при этом существенно вырастут.

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