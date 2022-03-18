Обеспечение газом Молдовы после 1 мая под вопросом

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С 1 мая «Газпром» может принять решение о прекращении поставок природного газа в Республику Молдова. Об этом заявил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Этот сценарий возможен, поскольку аудит, который должен быть проведен в «Молдовагаз», не будет готов в мае, а Республика Молдова не начнет выплачивать свои долги, как это было согласовано ранее. Андрей Спыну говорит, что сейчас представители «Молдовагаз» и правительства пытаются убедить «Газпром» перенести предусмотренную в протоколе дату.

Согласно дополнительному протоколу к контракту, подписанному с «Газпромом», до 1 мая молдавская сторона должна была провести аудит исторической задолженности «Молдовагаз», на основании которого должен был быть установлен график погашения долга. По словам представителей правительства, из-за ситуации в Украине иностранные аудиторские компании не хотят приезжать в Республику Молдова. В связи с этим кабинет министров рассматривает два возможных сценария развития событий.

– Первый заключается в том, чтобы договориться о переносе даты. Второй сценарий – если «Газпром» решит не поставлять газ в Республику Молдова, тогда мы выйдем на рынок и будем покупать газ на рынке. Мы также готовимся ко второму сценарию. Мы сейчас готовим «Энергоком», работаем над проектом, и в мае будет решение ЕБРР по этому поводу, чтобы у нас было достаточно финансовых ресурсов для возможных мощностей по хранению газа или мощностей по закупке газа. Складирование будем делать в Румынии, – сказал Андрей Спыну, пишет ipn.md.

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