Обескровливание национальной экономики

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О том, как власти Молдовы не справляются с кризисом

11 мая Национальное бюро статистики сообщило, что средние потребительские цены в апреле текущего года по сравнению с апрелем 2021-го продолжили свой стремительный рост и выросли на 27,07%. А это уже вдвое выше уровня, который был зафиксирован в недавнем декабре по отношению к декабрю 2020 года.

Это далеко ещё не конец

При этом на продовольственные товары они увеличились на 30,17%, непродовольственные – на 19,13%, а на услуги, оказываемые населению, – на 34,40%. Именно на столько обесценились наши сбережения, зарплаты, пенсии, а также другие социальные выплаты и доходы. И это далеко ещё не предел. В разы ожидается повышение стоимости за проезд в городском транспорте, не достигли своего пика тарифы на электроэнергию, тепло, нефтепродукты и природный газ и так далее по технологической цепочке всего того, на что они влияют.

В то же время следует отметить, что, по общепринятой классификации, уровень инфляции, который превышает порог в 10%, уже относится к галопирующему и характерен для государств с переходной экономикой, то есть стран третьего мира. И эта разбалансировка национальной экономики фактически была запущена лишь со второй половины 2021 года. А до этого всё в общем-то было относительно благопристойно (см. таблицу).

Нынешняя инфляция во многом продуцируется ростом индекса стоимости импорта, а не внутренними проблемами. Так, в целом за 2021 год данный индекс достиг 114,8%, тогда как в 2020 году он не повышался, а даже сократился, и его уровень составил 94,5%.

Нацбанк – в ответе

Как следует из приведённых данных, если среднегодовой ИПЦ в 2021 году составил 105,1%, то в декабре – к декабрю 2020 года – он достиг уже тогда казалось бы чрезвычайно высоких 113,9%. Так как именно этот показатель уже более чем вдвое превысил установленный норматив в 5% с коридором колебаний в пределах +/-1,5%.

И вроде бы как за это несёт ответственность Национальный банк Молдовы (НБМ), так как в соответствии с Законом РМ № 548-XIII от 21.07.1995 г. «О Национальном банке Молдовы», статья 4(1) гласит, что его основной задачей являются обеспечение и поддержание стабильности цен. Именно поэтому, ссылаясь на данную законодательную норму, и прозвучали недавние заявления представителей действующей власти о том, что за нынешний рост цен и тарифов несёт ответственность руководство НБМ, но никак не правительство и другие государственные структуры.

Не являясь адвокатом НБМ, к деятельности аппарата которого можно предъявить немало претензий за целый ряд его далеко не адекватных действий, всё же следует констатировать, что он упорно и даже где-то чрезмерно пытался снизить инфляционное давление подведомственными ему монетарными рычагами на эти деструктивные процессы. В частности, с ноября 2021 года для поддержания стабильности молдавского лея начались массированные интервенции по скупке иностранной валюты. При этом уже только в ноябре её было закуплено в пересчёте на доллары США 244,1 млн, благо накопленные валютные резервы это позволили. Затем эти интервенции несколько сократились, но всё же оставались весьма значительными.

Пока не опубликованы данные за апрель, а в марте они составили также весьма большую сумму – $228 млн (см. диаграмму 1).

Рывок базисной ставки

Другим важнейшим фактором для экономики государства, влияющим на количество денежной массы в обращении, является базисная ставка, применяемая по основным краткосрочным операциям денежной политики. И она также регламентируется НБМ. Ибо именно она призвана приводить в рациональное соотношение количество денег в обращении с наличием товарной массы и объёма услуг в стране.

Как известно, если покупательная способность превышает количество предлагаемых к потреблению товаров и услуг, то запускаются инфляционные механизмы. Если продуцируется обратное соотношение, то национальная валюта укрепляется и фиксируется дефляция. Как первое, так и второе приводят к дестабилизации экономического развития.

Исходя из данного посыла, НБМ, достигнув минимума базисной ставки в 2,65% к 6 ноября 2020 года, начал стремительно её наращивать, и на 5 мая текущего года она уже достигла 15,5%, или в 5,8 раза больше. Именно на столько к этому времени подорожали кредитные ресурсы для коммерческих банков (см. диаграмму 2).

Удар по бизнесу и населению

Разумеется, подобная мера буквально привела к обескровливанию национальной экономики и её стагнации. Пострадали как бизнес, так и население. Особенно когда удорожание кредитных ресурсов реализуется в таких беспрецедентных масштабах.

С одной стороны, после подобных действий НБМ как бы прикрылся фиговым листком от обвинений в свой адрес, после которых стало сложнее переводить на него стрелки за ситуацию в стране. А с другой – скорее получилось, что вместе с водой выплеснули и ребёнка, так как нынешняя инфляция во многом продуцируется ростом индекса стоимости импорта, а не внутренними проблемами. В целом за 2021 год данный индекс достиг 114,8%, тогда как в 2020 году он не повышался, а даже сократился, и его уровень составил 94,5%.

А если к этому добавить, что в прошедшем году молдавский экспорт достиг планки в $3144 млн, а импорт – $7166 млн, или в 2,3 раза меньше, то становится очевидным, что Молдова во многом зависима от тех негативных трендов ценообразования, которые продуцируются за пределами её границ. При этом многое, что сегодня ввозится из-за рубежа, успешно производилось у нас в прежние годы. Особенно это относится к продукции с высокой добавленной стоимостью, а также наукоёмкой.

И это уже системная проблема, которой действующая власть не уделяет должного внимания, как и для сокращения запредельного отрицательного внешнеторгового баланса. Именно ею практически не принимается действенных мер. И во многом данное отрицательное сальдо закрывается экспортом молдавских гастарбайтеров, которые пересылают значительную часть заработанного своим близким, а также за счёт внешних заимствований. А это, как известно, путь в никуда…

КСТАТИ Депозиты не так ценны, как кредиты Исходя из действующей в Молдове практики, кредиты и депозиты оформляются для экономических агентов и населения, как правило, с плавающей процентной ставкой. Это привело к тому, что по оформленным ранее кредитам при увеличении НБМ базисной ставки прописанный в договоре процент на заём средств незамедлительно пересматривается в сторону повышения, а вот по депозитам – автор этих строк в своей практике с подобным благодеянием не сталкивался. В то же время при снижении базисной ставки доходность по депозитам соответственно сокращается, а по кредитам – нет. Казалось бы, на подобную несправедливость должен был бы соответствующим образом отреагировать НБМ, однако здесь, наверняка, в НБМ отсутствует равноудалённость банковского сектора и его клиентов. А поэтому мы имеем то, что имеем.

Михаил Пойсик,

доктор экономики