Обещать – не значит сделать. Санду не урезала расходы президентуры (ВИДЕО)

Обещать – не значит сделать. Санду не урезала расходы президентуры (ВИДЕО)

Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил председатель ПСРМ Игорь Додон. Он отметил, что и бюджет, и численность штата остались теми же, а вот на цветы его администрация, в отличие от Санду, тратила гораздо меньше.  

– Я не видел, чтобы расходы стали меньше. Бюджет тот, численность штата – та же. Они так же тратят по 100 тысяч леев в день, за что меня критиковали. Но мы, кстати, не заказывали столько цветов. В чём скромность? – отметил Додон. 

Председатель ПСРМ также назвал бредом заявление Санду о том, что он якобы забрал купленный президентурой дорогостоящий телефон. Додон отметил, что не только не брал ничего, но и многое оставил в здании администрации главы государства – например, ковёр в кабинете президента, который был куплен на личные деньги.

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