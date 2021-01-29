Обещанная президентом Румынии вакцина от COVID-19 так и не поступила в Молдову

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Ровно месяц назад во время визита в Молдову президент Румынии Клаус Йоханнис пообещал, что граждане нашей страны безвозмездно получат от Бухареста 200 тысяч доз вакцины от коронавируса. Затем депутат Европарламента Зигфрид Мурешан заявил, что первая партия обещанной Молдове Румынией прививки может поступить в Кишинев до 25 января 2021 года. Однако это до сих пор не произошло, пишет ntv.md.

В то же время пресса соседней страны пишет о коррупции в процессе иммунизации населения Румынии. Так, были зарегистрированы случаи вакцинирования вне очереди. То есть, люди, которые должны были быть привиты на третьем этапе иммунизации, получили вакцину на втором.

В СМИ отмечают, что из-за коррупции в системе здравоохранения, которая просто подорвала стратегию вакцинации за одну неделю, Румыния рискует попасть в поле зрения Европейской комиссии и поставить под угрозу распределение прививок в будущем.

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