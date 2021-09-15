Обещание ПДС “ни одной пенсии ниже 2000 леев” превратилось в “ни одной пенсии ниже 1000 леев”

Обещание ПДС “ни одной пенсии ниже 2000 леев” превратилось в “ни одной пенсии ниже 1000 леев”

ПДС продолжает “вносить изменения” в собственные обещания. Если в избирательной кампании представители данной партии обещали, что в стране не будет ни одного пенсионера, который будет получать меньше 2000 леев, теперь цифра изменилась. Речь идёт уже о 1000 леев. Накануне в рамках передачи на общественном телеканале министр труда и соцзащиты Марчел Спэтарь заявил, что с 1 октября в Молдове не будет ни одного пенсионера, чья выплата будет ниже этой суммы. 

Напомним, что партия “Действие и солидарность” обещала повысить до 2000 леев минимальную пенсию для всех. На деле же нововведение затронет только тех, у кого есть полный трудовой стаж.

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