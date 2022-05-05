Обещание Гросу передать военную технику Украине: фракция БКС потребовала парламентских слушаний (ВИДЕО)

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Депутаты Блока коммунистов и социалистов потребовали проведения на заседании парламента слушаний с участием главы СИБ, министра обороны и министра инфраструктуры по поводу данных Игорем Гросу в Киеве обещаний о “передаче военной техники” Украине.

– Это противоречит официальной позиции, озвученной чиновниками высшего ранга, и нарушает прописанный в Конституции РМ статус нейтралитета, – пояснил требование депутат БКС Григорий Новак.

Парламентское большинство инициативу оппозиции о проведении слушаний не поддержало.

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