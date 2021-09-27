Обещали за 55 тысяч леев скостить срок за изнасилование: задержаны трое

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Трое мужчин из Флорешт и Сынжерей были задержаны сегодня офицерами НАЦ и сотрудниками Антикоррупционной прокуратуры по делу об извлечении выгоды из влияния. Они предлагали фигурантам преступлений сексуального характера скостить срок за 55 тысяч леев.

Согласно представленной информации, подозреваемые обещали оказать влияние на сотрудников полиции, прокуратуры и суда Флорешт, чтобы те приняли благоприятные решения в отношении фигурантов дела об изнасиловании. В обмен на “услугу” у каждого попросили и получили по 55 тысяч леев, однако обещание добиться смягчения наказания не выполнили.

Все трое задержаны на 72 часа. Им грозит до 7 лет тюрьмы или штраф в размере от 3000 до 4000 у.е.

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