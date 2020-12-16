Обещали – сделали! Социалисты добились принятия ожидаемых гражданами решений, а оппозиция показала своё истинное лицо

Обещали – сделали! Социалисты добились принятия ожидаемых гражданами решений, а оппозиция показала своё истинное лицо

Фракция Партии социалистов в парламенте страны добилась принятия важных решений для граждан. Речь идёт о переводе на русский язык инструкций к лекарствам и о снижении пенсионного возраста до 57 лет для женщин и 62 лет для мужчин. Об этом на брифинге для прессы заявили депутаты ПСРМ Алла Дарованная и Владимир Односталко. 

Избранники подчеркнули, что обещали добиться принятия этих проектов еще в избирательной кампании, и сдержали своё слово.

Социалисты также отметили, что депутаты ПДС, ППДП и ДПМ показали сегодня своё истинное лицо и то, как они на самом деле “заботятся о гражданах”. ПСРМ намерена и далее выступать с инициативами в поддержку различных категорий населения.

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