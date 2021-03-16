Обещали помочь с трудоустройством за взятку: в Бельцах задержаны двое полицейских

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Сотрудник патрульной службы и его коллега из инспектората полиции Бельц были задержаны по обвинению в извлечении выгоды из влияния.

Согласно материалам дела, с июня 2020 года подозреваемые получили от потерпевшей гражданки 900 евро, пообещав устроить её сына на одну из должностей в инспекторат полиции Бельц. Позже, чтобы якобы ускорить процедуру, они потребовали 5 000 леев, а затем ещё 3 500 леев, однако обещание так и не было выполнено.

Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Полицейские были задержаны прямо на рабочем месте и помещены в СИЗО на 72 часа.

Согласно законодательству, им грозит штраф до 200 тысяч леев или лишение свободы на срок до 7 лет.

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