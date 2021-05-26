Обещали освободить из тюрьмы осужденного за изнасилование: двух таксистов задержали за взятку

Обещали освободить из тюрьмы осужденного за изнасилование: двух таксистов задержали за взятку

Двух жителей Кишинёва арестовали по подозрению в извлечении выгоды из влияния. Они вымогательством получили 15 тысяч евро от супруги осужденного за изнасилование мужчины, пообещав взамен освободить его из тюрьмы. 

По данным пресс-службы Национального антикоррупционного центра, мужчины находились в приятельских отношениях с осужденным и его женой. Они сказали женщине, что смогут помочь её супругу выйти из тюрьмы и ограничиться наказанием, не связанным с лишением свободы, заверив, что у них якобы есть рычаги влияния на некоторых судей и сотрудников пенитенциарной системы.

В ходе расследования выяснилось, что в течение года подозреваемые вымогательством получили от женщины 15 000 евро, но дело об изнасиловании даже не было подано на повторное рассмотрение, а наказание в виде лишения свободы на 10 лет оставалось в силе.

По факту извлечения выгоды из влияния было возбуждено уголовное дело. Подозреваемые помещены в изолятор НАЦ на 72 часа. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md