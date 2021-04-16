Обещала оформить документы и пропала: полиция разыскивает мошенницу

Обещала оформить документы и пропала: полиция разыскивает мошенницу

Сотрудники инспектората полиции сектора Рышкановка разыскивают женщину с фотографии, подозреваемую в мошенничестве. 

В конце марта в полицию обратился 34-летний мужчина. Он рассказал, что нашел по объявлению в социальной сети женщину, которая должна была якобы помочь ему оформить документы. После того, как мужчина передал ей 12 000 леев, она пропала и перестала отвечать на звонки, сообщает пресс-служба столичной полиции.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит штраф в размере до 42 500 леев, исправительные работы на срок от 120 до 240 часов или до 3 лет лишения свободы.

Всех, кто узнал женщину с фотографии, просят звонить по номерам: 078 494 155, 069 554 505.

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