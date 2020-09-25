Обещал жениться, но обобрал до нитки: жительница столицы отдала мошеннику более 100 тысяч леев

0

Жительница Кишинёва стала жертвой заключённого пенитенциарного учреждения №12. 26-летний мужчина пообещал жениться на ней и под разными предлогами вымогал деньги.

43-летняя женщина обратилась в полицию. Она рассказала, что в 2019 году познакомилась в социальных сетях с заключённым тюрьмы в Бендерах. У мужчины был “липовый” профиль в соцсети. Предприимчивый “возлюбленный” заверил “избранницу” в том, что вскоре выйдет на свободу и женится на ней.

Однако вскоре под разными предлогами он начал просил у “невесты” деньги. В общей сложности жертва отдала мошеннику около 110 000 леев. В ходе расследования выяснилось, что заключённому помогали две родственницы в возрасте 23 и 67 лет. Пострадавшая передавала через них деньги, средства она брала в займ в микрокредитных компаниях.

Заключённый и его сообщницы признали свою вину. За содеянное им грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.