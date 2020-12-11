Обещал жениться, а втянул в сексуальное рабство: сутенёру грозит 15 лет тюрьмы (ВИДЕО)

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28-летний мужчина был задержан по подозрению в торговле людьми.

Подозреваемый познакомился с 27-летней жительницей Бричанского района в социальных сетях. Через три месяца он предложил собеседнице создать семью. Согласившись, жертва приехала в столицу, где подозреваемый снял для них квартиру. В скором времени он сказал сожительнице, что нашёл для неё способ заработка.

Впоследствии, угрожая физической расправой, мужчина вынуждал её оказывать услуги интимного характера. Потерпевшая подвергалась сексуальной эксплуатации с сентября 2018 года по май 2019 года.

Все деньги женщина отдавала сожителю. Чтобы не вызывать подозрений у соседей, подозреваемый раз в две недели снимал новое жильё.

Мужчина был задержан, уголовное дело направлено в суд. Подозреваемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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