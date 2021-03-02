Обещал внести изменения в базу данных Пограничной полиции за взятку: жителю Глодян грозит до 5 лет тюрьмы

0

Сотрудники НАЦ задержали жителя Глодян по подозрению в извлечении выгоды из влияния. Он обманул двух автовладельцев, сказав, что сможет убедить сотрудников Пограничной полиции и Таможенной службы внести ложные данные в реестр пересекающих границу машин.

По словам осведомителей, за свою “услугу” подозреваемый потребовал 520 евро (за каждую машину). Он пообещал, что информация об автомобилях с литовскими номерами, ввезённых в РМ в 2018 году, будет стёрта из реестра или изменена, после чего они смогут находиться на территории страны легально, так как согласно законодательству, машины с иностранными номерами могут пребывать в Молдове не больше 180 дней.

Сегодня утром на парковке одного из торговых центров в Бельцах офицеры НАЦ задержали подозреваемого, после чего он был помещён в изолятор на 72 часа. Ему грозит до 5 лет лишения свободы или штраф в размере от 2 000 до 3 000 условных единиц.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.