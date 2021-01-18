Обещал “решить вопрос” за деньги: чиновника задержали за крупную взятку

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Бывший директор Центра передового опыта в строительстве был задержан сотрудниками НАЦ и прокуратуры по обвинению в получении 22 000 евро.

По словам заявителей, чиновник пообещал им помочь выиграть судебный процесс об изменении статуса одного из блоков в столичном студенческом общежитии, а именно – оказать влияние на судей Высшей судебной палаты и склонить их принять решение в пользу истцов. За свою “услугу” мужчина получил 22 тысячи евро, однако до конца не сдержал своё слово.

По факту извлечения выгоды из влияния возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

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