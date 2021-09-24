Обещал помочь с правами: жителю Флорешт грозит до 6 лет тюрьмы за взяточничество

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Офицеры НАЦ задержали жителя Флорешт по подозрению в извлечении выгоды из влияния.

Согласно материалам дела, он получил взятку от двух мужчин, пообещав взамен помочь им с водительскими правами. По данным пресс-службы Национального антикоррупционного центра, подозреваемый убедил заявителей в том, что у него есть “связи” в Отделе регистрации транспорта и квалификации водителей, и что он сможет помочь при сдаче теоретического и практического экзаменов на получение удостоверения. За свою “услугу” в первом случае он получил 300 евро, а во втором – 400.

В результате следственных мероприятий мужчина был задержан на 72 часа. По факту извлечения выгоды из влияния возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит штраф в размере от 2000 до 3000 условных единиц или до 6 лет лишения свободы.

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