Обещал помочь с правами за вознаграждение: офицеры НАЦ задержали жителя Страшен

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Безработного жителя села Зубрешть Страшенского района арестовали по подозрению в извлечении выгоды из влияния. Согласно материалам дела, он вымогательством получил от мужчины 800 евро, пообещав взамен помочь с получением водительского удостоверения категории В.

По данным пресс-службы Национального антикоррупционного центра, подозреваемый убедил будущего водителя, что у него есть нужные «связи», которые помогут в получении прав. За свою «услугу» он потребовал 800 евро. Мужчину задержали вчера на одной из парковок в Кишинёве.

Подозреваемый был помещён в изолятор на 72 часа. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф в размере от 3 000 до 4 000 условных единиц или до 7 лет лишения свободы.

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