Обещал помочь с правами за 600 евро. В Дрокии задержали нерадивого “бизнесмена”

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Житель Дрокии был задержан сотрудниками НАЦ за то, что потребовал 600 евро в обмен на обещание помочь в получении водительских прав.

По словам заявительницы, мужчина обещал повлиять на должностных лиц автошколы в Дрокии, а также на некоторых членов экзаменационной комиссии. За свою “услугу” он попросил 600 евро.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 6 лет тюрьмы или крупный штраф.

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