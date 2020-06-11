Обещал помочь с правами за 600 евро. В Дрокии задержали нерадивого “бизнесмена”

Обещал помочь с правами за 600 евро. В Дрокии задержали нерадивого “бизнесмена”

Житель Дрокии был задержан сотрудниками НАЦ за то, что потребовал 600 евро в обмен на обещание помочь в получении водительских прав.

По словам заявительницы, мужчина обещал повлиять на должностных лиц автошколы в Дрокии, а также на некоторых членов экзаменационной комиссии. За свою “услугу” он попросил 600 евро.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 6 лет тюрьмы или крупный штраф.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md