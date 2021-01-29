Обещал помочь с правами и “разводил” людей на деньги: мошеннику из Дрокии дали 6 лет тюрьмы

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Жителя Дрокиевского района приговорили к 6 годам лишения свободы. Прокуратура доказала его причастность к 30 эпизодам извлечения выгоды из влияния.

Также суд постановил взыскать с обвиняемого 15 200 евро и 10 040 леев – суммы, полученные от пострадавших граждан.

Согласно материалам дела, в период с января по август 2020 года мужчина получил от 30 человек взятки за помощь в сдаче экзаменов на получение водительских прав разных категорий. Заявители отдали деньги, но обещанные права взамен не получили.

Приговор может быть обжалован в вышестоящих инстанциях.

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