Обещал «отмазать» от армии: чиновник Минобороны задержан за взятку

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По информации НАЦ, командир территориального военного Центра Единец получил от 18-летнего призывника 800 евро, пообещав освободить от службы в армии.

Деньги передавались частями, первый транш составил 200 евро. Задержать чиновника удалось при получении остатка суммы – 600 евро.

По факту пассивной коррупции возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит тюремное заключение сроком до 7 лет со штрафом от 80 000 до 120 000 леев и лишением права занимать определённые государственные должности на срок от 5 до 10 лет.

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