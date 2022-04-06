Обещал оформить гражданство за деньги: в Бендерах задержали мошенника

Обещал оформить гражданство за деньги: в Бендерах задержали мошенника

В Бендерах задержали 34-летнего мужчину, который заключал с людьми договоры о предоставлении услуг по оформлению гражданства Республики Молдова. Мошенник брал у доверчивых клиентов деньги, но обязательства свои не выполнял.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, к правоохранителям обратилась жительница Бендер. Она рассказала: в августе 2021 года за помощь в быстром оформлении гражданства РМ мужчина взял с неё 2000 приднестровских рублей, однако обещанную услугу не оказал. Через какое-то время мужчина перестал выходить на связь.

У правоохранительных органов есть все основания полагать, что жертвами мошеннических действий подозреваемого могли стать и другие приднестровцы. В связи с этим граждан, которые стали пострадали от его деятельности, просят обращаться по телефонам горячей линии МВД 0 (533) 8-06-07, г. Бендеры 0 (552) 2-96-36 или по мобильным телефонам 0 (778) 8-16-98, 0 (775) 62-414.

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Комментарии (1)

  1. Для работников полиции Кишинева (Ботаника) подобные действия вообще не являются мошенническими, они всеми способами выгораживают таких мошенников, подделывают материалы дела, чем поощряют их на преступления с другими людьми. А пострадавшие для них просто “Лохи”, которым они советуют в следующий раз быть осмотрительными.

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