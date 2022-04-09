Обещал оформить документы: правоохранители задержали мошенника

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Оперативники задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Житель Ближнего Хутора брал у доверчивых граждан крупные суммы якобы на оформление любых документов, но свои обязательства не выполнял.

Объектом внимания милиционеров гражданин стал в марте 2022 года, когда к правоохранителям обратился житель Тирасполя с заявлением. Со слов горожанина, мошенник взял у него порядка 700 долларов США для оформления нейтральных номеров, однако свои обязательства не выполнил. Впоследствии было установлено множество подобных фактов мошенничества, пишет novostipmr.com.

Под различными предлогами мужчина брал крупные суммы: от 250 до полутора тысяч долларов США. Обещал гарантированно решить вопросы оформления гражданства, вернуть права водителям, оформить нейтральные номера и даже помочь получить документы беженцам из Украины. Получив деньги, мошенник переставал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы и крупный штраф.

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