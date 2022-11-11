Объем потребления газа в октябре сократился на 57%

0

Объем потребления природного газа в октябре составил 29,6 миллиона кубических метров, что на 57% ниже показателей октября 2021 года. Об этом сообщил глава компании “Молдовагаз” Вадим Чебан.

– Отмечу, что АО “Термоэлектрика” работало в основном на альтернативном топливе – мазуте. По сравнению с сентябрем 2022 года октябрьское потребление увеличилось на 2,2 миллиона кубических метров, или на 8%, – написал Чебан.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.