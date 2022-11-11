Объем потребления газа в октябре сократился на 57%

Объем потребления газа в октябре сократился на 57%

Объем потребления природного газа в октябре составил 29,6 миллиона кубических метров, что на 57% ниже показателей октября 2021 года. Об этом сообщил глава компании “Молдовагаз” Вадим Чебан. 

– Отмечу, что АО “Термоэлектрика” работало в основном на альтернативном топливе – мазуте. По сравнению с сентябрем 2022 года октябрьское потребление увеличилось на 2,2 миллиона кубических метров, или на 8%, – написал Чебан.

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