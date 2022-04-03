Объем экспорта ИТ-индустрии Республики Молдова увеличился на 35%

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Объем экспорта ИТ-индустрии Республики Молдова достиг показателя в 349,82 млн долларов, увеличившись на 35% по сравнению с 2020 годом и более чем в пять раз превысив показатель 2016 года.

По данным Министерства экономики, результаты в основном связаны с четким налоговым режимом, в котором работают 1055 активных резидентов виртуального парка «Moldova IT park», из которых 182 компании с иностранным капиталом из 39 стран, передает moldpres.md.

Несмотря на ограничения, наложенные пандемией и контекстом регионального развития, оборот резидентов «Moldova IT park» в 2021 году превысил доход за 2020 год на 49% и составил более 6,8 млрд леев.

Основными рынками экспорта ИТ являются страны ЕС, Великобритания, США, Канада.

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