Обчистили склады на 800 тысяч леев: полиция задержала членов ОПГ

Обчистили склады на 800 тысяч леев: полиция задержала членов ОПГ

Полиция обезвредила деятельность преступной группировки, занимавшейся кражами на территории Чимишлийского района. Задержаны трое жителей Гагаузии в возрасте от 28 до 39 лет. 

По данным ГИП, в течение двух месяцев (март-апрель) подозреваемые совершили четыре кражи. Их “добычей” стали запчасти для тракторов, тросы от зерноочистителей, ключи для сборки и разборки сельхозтехники, а также мешки с семечками и кукурузой. Сумма ущерба составила 800 тысяч леев.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до 4 лет тюрьмы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md