Обчистили склады на 800 тысяч леев: полиция задержала членов ОПГ

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Полиция обезвредила деятельность преступной группировки, занимавшейся кражами на территории Чимишлийского района. Задержаны трое жителей Гагаузии в возрасте от 28 до 39 лет.

По данным ГИП, в течение двух месяцев (март-апрель) подозреваемые совершили четыре кражи. Их “добычей” стали запчасти для тракторов, тросы от зерноочистителей, ключи для сборки и разборки сельхозтехники, а также мешки с семечками и кукурузой. Сумма ущерба составила 800 тысяч леев.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до 4 лет тюрьмы.

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