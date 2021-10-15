“Обчистили” отдыхавшего в парке пенсионера: пятерым воришкам грозит до 7 лет тюрьмы

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Сотрудники инспектората полиции сектора Буюканы задержали пятерых жителей столицы в возрасте от 15 лет до 21 года, подозреваемых в грабеже. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений.

По данным пресс-службы столичной полиции, инцидент произошёл 29 сентября. К правоохранителям обратился 75-летний мужчина. Он сообщил, что на него в парке “Штефан чел Маре” напали воры.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что когда мужчина сидел на скамейке, к нему подошли пятеро молодых людей. Пенсионера несколько раз ударили, забрали два ноутбука и скрылись в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила 5000 леев.

В результате следственных мероприятий подозреваемые были идентифицированы и задержаны. Молодые люди признали свою вину. Украденное имущество было изъято и возвращено владельцу.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

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