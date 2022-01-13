Обчистили Lexus: двум рецидивистам грозит до 4 лет тюрьмы (ВИДЕО)

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Сотрудники Инспектората полиции сектора Буюкан задержали двух мужчин в возрасте 24 и 47 лет, подозреваемых в краже из автомобиля.

По данным пресс-службы столичной полиции, инцидент произошёл в ночь на 2 января. Подозреваемые проникли в Lexus, который был припаркован на улице Дойна и Ион Алдя-Теодорович, откуда украли денежные средства и два музыкальных проектора стоимостью 400 долларов. Общая сумма ущерба составила 17 115 леев.

Подозреваемые были задержаны. Во время допроса они признали свою вину. Мужчинам грозит штраф в размере 67 500 леев, исправительные работы на срок до 240 часов или до 4 лет тюрьмы.

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