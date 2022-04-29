Обчистили квартиры на 100 тысяч леев: в столице задержали группу домушников

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Столичные полицейские обезвредили преступную группировку, специализировавшуюся на квартирных кражах. Подозреваемые, трое жителей столицы в возрасте от 41 до 44 лет, в течение апреля обчистили четыре квартиры. Общая сумма ущерба составила 100 000 леев.

По данным пресс-службы ГИП, подозреваемые находили квартиры, в которых было много ценных объектов, наблюдали за ней несколько дней, и, если хозяева долгое время отсутствовали, проникали в жилье путем взлома замков. Их добычей становились деньги, золотые украшения, одежда и т.д. Причастность мужчин к четырем кражам была доказана.

Во время обысков правоохранители обнаружили в автомобиле, на котором передвигались подозреваемые, часть украденного. Мужчины признали свою вину. Им грозит до 4 лет тюрьмы.

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