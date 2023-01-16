Обчистили два магазина и салон красоты: в столице задержали двух несовершеннолетних (ВИДЕО)

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Двое юношей в возрасте 15 и 17 лет из Бельц и Яловен задержаны по подозрению в серии краж. По данным полиции, злоумышленники обчистили два магазина и салон красоты в столичном секторе Буюканы.

Подозреваемые украли около 29 500 леев, 4 телефона и планшет. Общая сумма ущерба составила 44 000 леев.

Несовершеннолетние признали свою вину. Им грозит штраф в размере до 67 500 леев, до 240 часов исправительных работ или до 4 лет тюрьмы.

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