“Обчистили” дом пенсионера, которому помогали: “парочке” грозит тюремный срок

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К правоохранителям обратилась 43-летняя жительница села Незавертайловка. Какое-то время женщина отсутствовала дома, а когда вернулась, обнаружила пропажу крупной суммы денег.

Пока заявительница отсутствовала, её престарелому отцу по хозяйству помогали 43-летний мужчина и его сожительница. В один из дней пенсионера госпитализировали. Этим воспользовались злоумышленники и похитили чужие сбережения – 1 500 евро, 820 долларов США и 3 000 рублей ПМР.

Подозреваемые задержаны, пишет mvdpmr.org. Большую часть пропавшей суммы они уже успели потратить, часть денег вернули потерпевшей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сообщникам может грозить до 6 лет лишения свободы.

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