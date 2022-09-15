Обчистили дом на полмиллиона леев: подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы (ВИДЕО)

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Сотрудники столичной полиции задержали двух жителей Бельц в возрасте 18 лет и 21 года. По данным следствия, подозреваемые проникли в дом в городе Кодру и украли все ценные вещи. Сумма ущерба составила 532 560 леев.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, молодые люди проникли в дом, сломав окно. Из дома они украли деньги, золотые украшения и ноутбук.

Подозреваемых задержали. Они признали свою вину. Известно, что один из задержанных ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Молодых людей поместили под предварительный арест на 30 суток. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

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