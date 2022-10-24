Обчистил три отеля и ресторан: в столице поймали злоумышленника (ВИДЕО)

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Полиция задержала 29-летнего жителя Криулян, который обчистил три отеля и ресторан быстрого питания в столице.

По данным полиции, подозреваемый украл с ресепшена отеля мобильные телефоны, ноутбук и другое имущество на сумму 19 400 леев. Также мужчина проник в кабинет для персонала ресторана быстрого питания, откуда украл мобильны телефон стоимостью 16 600 леев.

Одна из краж попала на камеру видеонаблюдения. Общая сумма ущерба составила 36 000 леев.

В результате следственных мероприятий подозреваемый был задержан. Мужчина успел продать часть украденного. Имущество было найдено и возвращено владельцам.

Подозреваемый задержан на 72 часа. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления.

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