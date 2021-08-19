Обчистил соседку, чтобы отметить свой день рождения: воришке грозит до 6 лет тюрьмы

0

Пенсионерка из Слободзеи, вернувшись в свою комнату в общежитии, обратила внимание, что, пока она отсутствовала пару минут, у неё кто-то побывал: открыт балкон, который она закрывала, а из кошелька пропали 300 приднестровских рублей. О случившемся она заявила в органы правопорядка.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, правоохранители кражу раскрыли за считаные минуты. Похищенные деньги обнаружили на балконе у 19-летнего соседа заявительницы. Как выяснилось, он увидел, что женщина отошла на общую кухню и оставила дверь открытой. Воспользовавшись моментом, парень зашёл в чужое жилище и вытащил деньги из сумки. Услышав шаги хозяйки, скрылся через балкон в свою комнату. Часть денег спрятал, а на какую-то сумму успел купить себе спиртного и отпраздновать свой день рождения.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому может грозить от двух до шести лет лишения свободы. Ведётся следствие.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.