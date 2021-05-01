“Обчистил” съёмное жильё: злоумышленника задержали

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В январе жительница Слободзеи опубликовала объявление о том, что сдаёт частный дом в селе Чобручи. Уже спустя месяц 39-летний мужчина вселился и стал осваиваться в жилье.

Спустя некоторое время знакомые сообщили хозяйке, что мужчина выносит из дома её имущество и продаёт. В апреле женщина приехала проверить, правду ли говорят соседи. В гараже не обнаружила мотоблок, электрические двигатели и поливные пистолеты. Сумма ущерба составила 7400 приднестровских рублей.

Постоялец заявил, что знать не знает, куда подевалась техника, и никакого отношения к этому не имеет. О произошедшем 25-летняя женщина сообщила правоохранителям. В ходе разбирательства участковые инспекторы установили, что мужчина перекрасил мотоблок в красный цвет. Катался на нём по селу, пытался продать, но безуспешно. Другие краденые вещи он успел сбыть.

По факту хищения проводится проверка.

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