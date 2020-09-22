Обчистил несколько квартир на Ботанике: домушнику светит до 10 лет тюрьмы

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Житель столицы был задержан за серию краж в особо крупных размерах.

28 июня в полицию с заявлением о квартирной краже обратилась жительница Ботаники. Как выяснилось, неизвестные подобрали ключи от её квартиры и украли золотые украшения и деньги.

Идентичный случай произошёл 22 августа. Владелец квартиры на улице Индепенденцей сообщил, что из его жилища исчезли золотые и серебряные украшения. В ходе расследования полиция установила, что злоумышленник несколько дней наблюдал за квартирой и проник в неё, когда хозяев не было дома. Его противоправные действия попали на камеры наблюдения.

Подозреваемый был задержан и сознался в содеянном. В его доме полиция обнаружила некоторые из украденных вещей.

Мужчина был заключён под стражу на 30 суток. Согласно действующему законодательству, ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

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