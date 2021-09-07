Обчистил магазин: нечистому на руку сельчанину грозит тюремный срок

Обчистил магазин: нечистому на руку сельчанину грозит тюремный срок

Придя утром в свой магазин, житель села Катериновка обнаружил взломанной входную дверь. Пропали продукты питания, табачные изделия, спиртные напитки и вся наличная выручка из кассы.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 43-летний односельчанин потерпевшего. По месту его жительства правоохранители обнаружили и изъяли часть похищенного, пишет mvdpmr.org.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. За кражу с незаконным проникновением ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

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