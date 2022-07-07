Обчистил квартиру почти на 20 тысяч леев: в столице поймали домушника (ВИДЕО)

Обчистил квартиру почти на 20 тысяч леев: в столице поймали домушника (ВИДЕО)

Сотрудники полиции задержали 21-летнего жителя Дубоссарского района, подозреваемого в квартирной краже. Сумма ущерба составила 19 000 леев. 

О случившемся полиции рассказала хозяйка квартиры, расположенной в центре столицы. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что преступник проник в жильё, повредив окно, и вынес ценные вещи, сообщает пресс-служба ГИП.

В результате следственных мероприятий подозреваемый был идентифицирован и задержан. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф в размере до 67 500 леев, исправительные работы на срок до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

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